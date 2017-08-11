Şampiyonlar Ligi maçına deplasman yasağı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Nice ile İtalya'nın Napoli takımları arasında oynanacak karşılaşmalara konuk takım taraftarları alınmayacak.
İki kulübün internet sitelerinden yapılan açıklamada, takımlar arasında daha önce oynanan hazırlık maçında taraftarlar arasında yaşanan olaylar göz önüne alınarak bazı önlemler alındığı belirtildi.
Napoli, 16 Ağustos'ta evinde oynanacağı ilk karşılaşmaya deplasman taraftarı alınmayacağını duyurdu. Nice de benzer şekilde 22 Ağustos'taki rövanş mücadelesinde güvenliğin en üst seviyeye çıkarılacağını ve İtalyan seyircilerin stada giremeyeceğini belirtti.
Takımlar arasında 2 Ağustos 2015 tarihinde oynanan hazırlık maçı öncesinde taraftarlar arasında çatışma çıkmış ve güvenlik güçlerinin olaylara müdahale etmekte gecikmesinin ardından yaralananlar olmuştu.
- 11 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:59
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''Amaçları huzuru bozmak''
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Yorum
Ne olacak Bu adama Beşiktaşlı diyenin aklına şaşarım. Bundan nefret etmeyen Beşiktaşlı yok, az kalsın batıyorduk, TFF başkanlığı imdadımıza yetişti
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Guliyev tarih yazdı!
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forever1903 tebrikler, hem kendisine hem fenere böyle bir sporcu ile ilgileniyor diye, hersey futbol degil, hersey düsmanlik da degil
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Giuliano heyecanı
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pirlo Zenitte daha elemeturunda 1 maç oynadı Avrupada çeyrek finale kadar oynamamak nedir ya bunlar nasıl kurallar iyice saçmaladı uefa
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