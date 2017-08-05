Zor ama imkansız değil
Temsilcimiz, Avrupa Ligi’nde 5 şampiyonluğu bulunan İspanyol ekibi ile ilk maçı 16 Ağustos’ta İstanbul’da oynayacak. Rövanş ise bir hafta sonra Endülüs’te...
Ligi 1 kez kazandı
127 yıllık bir geçmişse sahip olan Endülüs ekibi, karşılaşmalarını 42 bin 500 kapasiteli Ramon Sanchez Pizjuan'da oynuyor. Geçtiğimiz sezonu La Liga'da 4. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Sevilla'da, teknik direktörlük görevini Eduardo Berizzo üstleniyor. Ligden çok Avrupa kupalarındaki başarıları ile ön plana çıkan Sevilla, La Liga'da yalnızca bir kez (1945-1946) mutlu sona ulaşırken, İspanya Kupası'nda 5 kez zafere uzandı.
Kjaer'i aldı, Mariano'yu sattı
Sevilla, bu sezon Süper Lig'le yakın transfer ilişkileri kurdu. Fenerbahçe'den Simon Kjaer'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, sağ bek Mariano'yu ise Galatasaray'a gönderdi. Sevilla ayrıca Jesus Navas, Nolito, Corchia, Muriel, Pizarro ve Banega'yı da renklerine bağladı. Toplamda 61.5 milyon euro bonservis ödedi. İspanyol ekibinin toplam kadro değeri de 223 milyon euro civarında. Chedjou, Clichy, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç dahil 9 transfer yapan Başakşehir ise 2.1 milyon euro'luk harcama yaptı. Temsilcimizin kadro değeri ise 73 milyon euro.
F.Bahçe'ye elenmişti
Sevilla, Avrupa kupalarında temsilcilerimiz ile daha önce iki kez eşleşmişti. Fenerbahçe karşısında 2007-08 sezonunda 3-2 biten iki maç sonunda seri penaltı vuruşları sonucu elenen Sevilla, 1970-71 sezonunda Fuar şehirleri kupasında Eskişehirspor'a 1-0 ve 1-3 ile elenmişti.
Kadrosunda önemli isimler var
Sevilla'nın kadrosu şu isilerden oluşuyor: Kaleci: Sergio Rico, David Soria, Churripi. Savunma: Sebastien Corchia, Clement Lenglet, Daniel Carrico, Sergio Escudero, Nicolas Pareja, Gabriel Mercado, David Carmona, Diego Gonzalez, Jose Matos, Simon Kjaer. Orta saha: Michael Krohn-Dehli, Guido Pizarro, Ever Banega, Joaquin Correa, Walter Montoya, Steven N'Zonzi, Pablo Sarabia, Ganso, Borja Lasso, Jesus Navas. Forvet: Luis Muriel, Wissam Ben Yedder, Franco Vazquez, Nolito, Juan Munoz.
Üst üste 3 şampiyonluk
Kırmızı-beyazlı ekip en büyük başarıları ise UEFA Kupası'nda kazandı. 2006 ve 2007 yıllarında 2 kez üst üste, daha sonra 2014-2015 ve 2016 yıllarında 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla, son 10 yılda kazandığı 5 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ile Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı unvanına sahip oldu. Kırmızı- beyazlılar 1 kez de UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Muhtemel 11'leri: Rico, Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero, Correa, N'zonzi, Banega, Vazquez, Navas, Nolito
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:02
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
ds 9milyon arti uc topcu daha
-
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eledi
Toplam 28
Yorum
Aykut resmen adan kayırıyor madem kaleci yemeniyi oynatmayacaktınız neden aldınız.
-
G.Saray başkanı eli boş dönmez
Toplam 37
Yorum
serdar öyle köşe bucak konuşma faruk efendi yüreğin varsa aday olursun yetti artık siz bi yandan erman ve ahmet gibi sivri dilliler bi yandan yeter
Zor ama imkansız değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.