 Başakşehir'e dev rakip – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Başakşehir'e dev rakip

    Başakşehir'e dev rakip

    Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla oldu.

    Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Belçika'dan Club Brugge'ü eleyerek tarih yazıp play-off'a kalmayı başaran Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Kupası'nı üst üste 3 kez toplamda 5 kez şampiyon olan Sevilla ile eşleşti.

    İLK MAÇ İSTANBUL'DA
    Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ilk karşılaşmayı evinde oynayacak.

    İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

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    İşte eşleşmeler;

    Karabağ - Kopenhag

    Apoel - Slavia Prag

    Rijeka - Olympiakos

    Celtic - Astana

    Hapoel Beer Sheva - Maribor

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA

    Young Boys - CSKA Moskova

    Napolı - Nice

    Hoffenheim - Liverpool

    Sporting Lizbon - Steau Bükreş
    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:06
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