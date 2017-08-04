Başakşehir'e dev rakip

MEDİPOL

BAŞAKŞEHİR

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Belçika'dan Club Brugge'ü eleyerek tarih yazıp play-off'a kalmayı başaran Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Kupası'nı üst üste 3 kez toplamda 5 kez şampiyon olan Sevilla ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ilk karşılaşmayı evinde oynayacak.İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.İşte eşleşmeler;Karabağ - KopenhagApoel - Slavia PragRijeka - OlympiakosCeltic - AstanaHapoel Beer Sheva - MariborYoung Boys - CSKA MoskovaNapolı - NiceHoffenheim - LiverpoolSporting Lizbon - Steau Bükreş