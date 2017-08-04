Başakşehir'e dev rakip
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla oldu.
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ilk karşılaşmayı evinde oynayacak.
İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.
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İşte eşleşmeler;
Karabağ - Kopenhag
Apoel - Slavia Prag
Rijeka - Olympiakos
Celtic - Astana
Hapoel Beer Sheva - Maribor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - SEVİLLA
Young Boys - CSKA Moskova
Napolı - Nice
Hoffenheim - Liverpool
Sporting Lizbon - Steau Bükreş
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:06
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Başakşehir'e dev rakip
Toplam 17
Yorum
kütahay mehmet gs fb sayesin meydanı boş buldunuz görecez
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Başakşehir'e dev rakip
Toplam 17
Yorum
Kibar Feyzo Rakip gercekten kaliteli ve son senelerin en istikrarli takimlarindan birtanesi ama yinede cok cekismeli gececek, Basaksehir kücümsenemez.
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Başakşehir'e dev rakip
Toplam 17
Yorum
yuhh babalara geldik bunu bilerek mi yapıyorlar hilemi var ordada ne ayak lan bu yok mu başka takım
Başakşehir'e dev rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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