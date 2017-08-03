Beşiktaş'a 3. torba müjdesi

Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 4. torbadan kuraya katılacak olan Beşiktaş'a dün müjde geldi.



?Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev ve Ajax'ın elenmesiyle birlikte Devler Ligi kurasına 3. torbadan katılma şansını elde etti. Siyah-beyazlı camiada durum sevinçle karşılandı. Öte yandan UEFA, 2017-18 arasında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kulüplere dağıtılacak para miktarını ciddi ölçüde arttı.



Şampiyonlar Ligi'nde toplam ödül tutarı yüzde 60 oranında arttırıldı. UEFA, Şampiyonlar Ligi gruplarında her galibiyet için 1.5 milyon; beraberlik için 500 bin euro ödeyecek. İkinci tura çıkan takımlara ekstra 5,5; çeyrek finalistlere 6 milyon ve yarı finalistlere ise 7 milyon euro daha ödenecek. Kupayı alanın kasasına ise 15 milyon euro girecek.

İşte alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar:

CSKA Moskova (Rusya) – AEK (Yunanistan): 1-0 (2-0)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) – Viitorul (Romanya): 4-0 (0-1)

BATE (Belarus) – Slavia Prag (Çekya): 2-1 (0-1)

Medipol Başakşehir – Club Brugge (Belçika): 2-0 (3-3)

Kopenhag (Danimarka) – Vardar (Makedonya): 4-1 (0-1)

Young Boys (İsviçre) – Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-3)

Viktoria Plzen (Çekya) – FCSB (Romanya): 1-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan) – Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-1 (0-2)

FH Hafnarfjördur (İzlanda) – Maribor (Slovenya): 0-1 (0-1)

Ajax (Hollanda) – Nice (Fransa): 2-2 (1-1)

Olympiakos (Yunanistan) – Partizan (Sırbistan): 2-2 (3-1)

Rijeka (Hırvatistan) – Salzburg (Avusturya): 0-0 (1-1)

Rosenborg (Norveç) – Celtic (İskoçya): 0-1 (0-0)