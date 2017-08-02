Üst tura yükselen takımlar belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turu rövanşları, 14 maçla tamamlandı. Bu turdaki tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, konuk ettiği Belçika ekibi Club Brugge'ü 2-0 yenerek play-off turuna adını yazdırdı.



Türk hakem Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı mücadelede Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımları golsüz berabere kaldı. İlk maçta konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kalan Rijeka, deplasmanda atılan gol avantajı ile üst tura kaldı.



Teknik direktörlüğünü Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu George Hagi'nün üstlendiği Romanya temsilcisi Viitorul, konuk olduğu Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e uzatmalar sonunda 4-0 yenilerek turnuvadan elendi.



Rusya'dan CSKA Moskova, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Kopenhag, İsviçre'den Young Boys, Romanya'dan FCSB, İsrail'den Hapoel Beer-Sheva, Slovenya'dan Maribor, Fransa'dan Nice, Yunanistan'dan Olympiakos, İskoçya'dan Celtic ve Kazakistan'dan Astana rakiplerini eleyerek üst tura kalan diğer takımlar oldu.



Alınan sonuçlar şöyle:



CSKA Moskova (Rusya) - AEK (Yunanistan): 1-0 (2-0)



APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Viitorul (Romanya): 4-0 (0-1)



BATE (Belarus) - Slavia Prag (Çekya): 2-1 (0-1)



Medipol Başakşehir - Club Brugge (Belçika): 2-0 (3-3)



Kopenhag (Danimarka) - Vardar (Makedonya): 4-1 (0-1)

Young Boys (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0 (1-3)

Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya): 1-4 (2-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-1 (0-2)

FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Maribor (Slovenya): 0-1 (0-1)



Ajax (Hollanda) - Nice (Fransa): 2-2 (1-1)



Olympiakos (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan): 2-2 (3-1)

Rijeka (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 0-0 (1-1)

Rosenborg (Norveç) - Celtic (İskoçya): 0-1 (0-0)



Legia (Polonya) - Astana (Kazakistan): 1-0 (1-3)