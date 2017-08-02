"Şampiyonlar Ligi için istekliyiz”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Club Brugge maçının ardından, “Şampiyonlar Ligi Play-Off’una kaldık. Bunun için istekliyiz. En kötü ihtimalle Avrupa Ligi’nde gruplara katılmayı garantiledik” ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nin çok farklı kulvarlar olduğunu söyleyen Avcı, "Her maça detaylı şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle Türkiye'de daha ileride oynayacağız. Rakibe göre plan ve strateji belirlenecek. Her maçta farklı bir plan gerçekleştireceğiz" dedi.
Karşılaşma sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soyunma odasına gelmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Abdullah Avcı, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hem maçı ziyaretleri, hem de soyunma odasına geldiği için. Duygularını paylaştı. Yabancı oyuncularla birebir konuştu. Club Brugge'ü yendiğimiz için tebrik etti. Direkt nereye katılıyoruz diye sordu, ben de Avrupa Ligi cebimizde, bir sonraki turu kazanırsak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağımızı söyledim. 'İnşallah Şampiyonlar Ligi olur' dedi ve sonrasında soyunma odasından ayrıldı" dedi. Avcı, bir sonraki turda ise gözüne kestirdiği bir rakip olmadığını ifade ederek her turda gelişim gösterdiklerini ifade etti.
"Transferde her şey olabilir"
Mevcut kadronun dolu olduğunu söyleyen Avcı, "Ancak transferde her an her şey olabilir. Bazen kendi oyuncunuz gitmek isteyebilir, bazen fırsat transfer çıkabilir. Şu anda çok iyi durumda olan oyuncuları 18 kişilik kadroya alamadığımız olabiliyor. Şu ana kadar 2 maç oynadık ama kupa ve Avrupa'yı da hesaba katarsak 56 maça çıkabilir bu sayı" diye konuştu.
Bilimden sağlıklı şekilde faydalandıklarını da sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, "Bilimden son derece sağlıklı faydalanıyoruz. Oyuncuların yorgunluk durumuna göre antrenman programı hazırlıyoruz. 3 hazırlık, 2 resmi maç oynadık. Aslında bir takımın hazırlık dönemi 6-8 hafta arasındadır. Yarın antrenmanımız var ardından da 2 gün izin yapacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
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