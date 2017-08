"Şampiyonlar Ligi için istekliyiz”

Teknik ekibe 2 maçlık yoğun çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek söze başlayan Abdullah Avcı , "Avrupa'da 8. maçımızı oynadık. İlk maçta 60 dakika, bugün 58 dakika top oyunda kaldı. İlk devrede yüze 60 topa sahip olduk. Bu bizim planımızdı. Bunu son derece iyi gerçekleştirdik. 11 şut attık ve rakibe pozisyon vermedik. Seyirciye teşekkür ederim. Bugün Şampiyonlar Ligi oynadık ama ligde de bunun devamını diliyorum. Türk futbolu adına da önemli. Bugün de bir milli maç. 2016-2017 sezonunu bugün kapattık. Bugün gruplardan birisini cebimize koyduk. Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kaldık, Avrupa Ligi grupları cepte. Bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Hem camiamıza hem Türk futboluna hayırlı olsun. Bir sonraki turda, bunun keyfini çıkartarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nin çok farklı kulvarlar olduğunu söyleyen Avcı, "Her maça detaylı şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle Türkiye'de daha ileride oynayacağız. Rakibe göre plan ve strateji belirlenecek. Her maçta farklı bir plan gerçekleştireceğiz" dedi.Karşılaşma sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soyunma odasına gelmesinin hatırlatılması üzerine konuşan Abdullah Avcı, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hem maçı ziyaretleri, hem de soyunma odasına geldiği için. Duygularını paylaştı. Yabancı oyuncularla birebir konuştu. Club Brugge'ü yendiğimiz için tebrik etti. Direkt nereye katılıyoruz diye sordu, ben de Avrupa Ligi cebimizde, bir sonraki turu kazanırsak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacağımızı söyledim. 'İnşallah Şampiyonlar Ligi olur' dedi ve sonrasında soyunma odasından ayrıldı" dedi. Avcı, bir sonraki turda ise gözüne kestirdiği bir rakip olmadığını ifade ederek her turda gelişim gösterdiklerini ifade etti.Mevcut kadronun dolu olduğunu söyleyen Avcı, "Ancak transferde her an her şey olabilir. Bazen kendi oyuncunuz gitmek isteyebilir, bazen fırsat transfer çıkabilir. Şu anda çok iyi durumda olan oyuncuları 18 kişilik kadroya alamadığımız olabiliyor. Şu ana kadar 2 maç oynadık ama kupa ve Avrupa'yı da hesaba katarsak 56 maça çıkabilir bu sayı" diye konuştu.Bilimden sağlıklı şekilde faydalandıklarını da sözlerine ekleyen Abdullah Avcı, "Bilimden son derece sağlıklı faydalanıyoruz. Oyuncuların yorgunluk durumuna göre antrenman programı hazırlıyoruz. 3 hazırlık, 2 resmi maç oynadık. Aslında bir takımın hazırlık dönemi 6-8 hafta arasındadır. Yarın antrenmanımız var ardından da 2 gün izin yapacaklar" diyerek sözlerini tamamladı.