Beşiktaş'a 3. torba müjdesi

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan ön eleme maçları öncesinde kuralarda 4. torbanın en iyi 2. takımı konumundaki Beşiktaş'a, 3. ön eleme turunda Kiev ve Ajax'tan müjdeli haber geldi.

Seri başı olan Dinamo Kiev'i 3-1'in rövanşında kendi sahasında 90. dakika golüyle 2-0 mağlup eden Young Boys, siyah-beyazlılardan fazla puanı olan Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti!



Geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Ajax'ın da Nice karşısında elenmesiyle siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde 3. torbaya yükseldi.

UEFA sıralamasında 45.840 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada yer alacak.