Beşiktaş'a 3. torba müjdesi
Doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Kiev ve Ajax'ın elenmesiyle 3. torbaya yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan ön eleme maçları öncesinde kuralarda 4. torbanın en iyi 2. takımı konumundaki Beşiktaş'a, 3. ön eleme turunda Kiev ve Ajax'tan müjdeli haber geldi.
Seri başı olan Dinamo Kiev'i 3-1'in rövanşında kendi sahasında 90. dakika golüyle 2-0 mağlup eden Young Boys, siyah-beyazlılardan fazla puanı olan Kiev'i Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti!
Geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Ajax'ın da Nice karşısında elenmesiyle siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde 3. torbaya yükseldi.
UEFA sıralamasında 45.840 puanı bulunan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde 3. torbada yer alacak.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
gs koca yürekliler gidin gidin maçlara nasıl olsa bi kaç mac sonra ağlamaya başlarsınız!!!
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Galatasaray'dan büyük sürpriz
Toplam 17
Yorum
fenerli geçmişe bakınca olmuyor kardeşim şuan ki durum önemli. en büyük örnek RVP. geçmişine bakarsan leblebi gibi gol atması lazım
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"Igor Tudor G.Saray'ın maçını izletmedi"
Toplam 28
Yorum
HÜSEYİN. HINCAL BEYİN YAZDIKLARINA KENDİM YAZMIŞ GİBİ KOCAMAN İMZA ATARIM.
Beşiktaş'a 3. torba müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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