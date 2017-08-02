Azerbaycan temsilcisi Karabağ, play-off turuna yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Karabağ, konuk olduğu Sheriff takımını 2-1 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turunun ilk rövanş maçında, Moldova'nın Sheriff ile Azerbaycan'ın Karabağ takımları karşılaştı.
İki takım arasında 0-0 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşına konuk ekip Karabağ hızlı başladı. Azerbaycan temsilcisi, 45+3'üncü dakikada Dino Ndlovu ile ağları sarsarak soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda da etkili olan Karabağ, 86. dakikada Michel ile bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sheriff, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Ziguy Badibanga ile fileleri havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.
Karabağ'ın play-off turundaki rakibi, 4 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
- 02 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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murat çok iyi adam.büyük takımda takım öndeyken nasıl oynamsı gerektiğini milanda öğrendi.insallah olur.bjk ya mesaj vermemiz lazım abubakarı alın
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Toplam 6
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çarşı bu negrodonun çok maçını izledim çok ağır bir oyuncu ve solak bir oyuncu bu futbolcuyu nasıl transfer efdiyorsunuz gignac daha iyi alınmadı
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