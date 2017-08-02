Azerbaycan temsilcisi Karabağ, play-off turuna yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turunun ilk rövanş maçında, Moldova'nın Sheriff ile Azerbaycan'ın Karabağ takımları karşılaştı.

İki takım arasında 0-0 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşına konuk ekip Karabağ hızlı başladı. Azerbaycan temsilcisi, 45+3'üncü dakikada Dino Ndlovu ile ağları sarsarak soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da etkili olan Karabağ, 86. dakikada Michel ile bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sheriff, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Ziguy Badibanga ile fileleri havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Karabağ'ın play-off turundaki rakibi, 4 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.