UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.