 UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, 2 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.

    Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.