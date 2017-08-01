UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, 2 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.
Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:56
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 3
Yorum
Yasama TFF yanlış yapıyor. Milli takımın başına bu kısa vadede gelcek olan hoca mutlak sürette yerli olması lazım. Aksi halde başarısızlık kesin.
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 3
Yorum
MEHMET UŞAK GALATASARAY TOP OYNAMIYOR TUDOR ÇOK BÜYÜK YANLIŞ YAPTI HİÇ MAÇ YAPMADAN FUTBOLCULARI MAÇTA DENEMEDEN AVRUPA MAÇINA HAZIRLADI .
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Transferde tarihinin en büyük harcamaları
Toplam 10
Yorum
SPORCU Lucescu teknik direktör olsun tudorla yollar derhal ayrılmalı
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