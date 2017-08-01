 Karabağ, play-off turuna yükseldi – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    , play-off turuna yükseldi

    Karabağ, play-off turuna yükseldi

    3. ön eleme turu rövanşında , konuk olduğu takımını 2-1 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 3. ön eleme turunun ilk rövanş maçında, Moldova'nın ile Azerbaycan'ın takımları karşılaştı.

    İki takım arasında 0-0 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşına konuk ekip Karabağ hızlı başladı. Azerbaycan temsilcisi, 45+3'üncü dakikada Dino Ndlovu ile ağları sarsarak soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    İkinci yarıda da etkili olan Karabağ, 86. dakikada Michel ile bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Sheriff, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Ziguy Badibanga ile fileleri havalandırmasına rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

    Karabağ'ın play-off turundaki rakibi, 4 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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