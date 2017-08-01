Club Brugge, İstanbul'da

Özel bir uçakla Brüksel'den İstanbul'a gelen Club Brugge Atatürk Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı. Saat 15.00'de İstanbul'a gelen konuk takım daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir otobüsle kalacakları otele gitti. Maç, yarın akşam 21.45'de oynanacak.