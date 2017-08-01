 Club Brugge, İstanbul'da – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Club Brugge, İstanbul'da

    Club Brugge, İstanbul'da

    Medipol Başakşehir’in tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi’nde 3.Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibi Club Brugge. rövanş maçı için İstanbul’a geldi.

    Özel bir uçakla Brüksel'den İstanbul'a gelen Club Brugge Atatürk Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı. Saat 15.00'de İstanbul'a gelen konuk takım daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir otobüsle kalacakları otele gitti. Maç, yarın akşam 21.45'de oynanacak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:56
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