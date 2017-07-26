 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    3. ön eleme turu, 6 maçla başladı.

    Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0
    Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0
    AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2
    FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2
    Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
    Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:40
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