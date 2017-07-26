Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, 6 maçla başladı.
Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0
AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2
FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2
Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:40
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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Sosyal medyadan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
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