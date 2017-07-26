 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin skorları

    Üçüncü ön eleme turu ilk maçları, 9 karşılaşmayla tamamlandı

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları sona erdi.

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. ön eleme turu ilk maçları, 9 müsabakayla tamamlandı.

    Tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Medipol Başakşehir, konuk olduğu Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı.

    Teknik direktörlüğünü Gheorghe Hagi'nin yaptığı Viitorul, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında, ağırladığı APOEL'i 1-0 yendi.

    Toplam 15 eşleşmenin bulunduğu 3. ön eleme turunu geçecek takımlar, 1 ve 2 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya): 3-1

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre): 3-1

    Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1

    Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-0

    Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

    Maribor (Slovenya) - Hafnarfjördur (İzlanda): 1-0

    Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-1

    Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç): 0-0

    Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir: 3-3


    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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