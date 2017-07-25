Emenike attı, Olympiacos kazandı

Olympiakos'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Emenike, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı. 88. dakika oyuna giren Nijeryalı forvet oyuncusu, 90+1'inci dakika fileleri havalandırdı. Olympiakos, bu golle Partizan deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.



Alınan sonuçlar şöyle:



Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus): 1-0

AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-2

FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-0

Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 1-3