 Devler Ligi coşkusu A Spor’da – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Devler Ligi coşkusu ’da

    Devler Ligi coşkusu A Spor’da

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damgasını vuran ve ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in tarihi sınavı 'da...

    Devler Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile karşılaşacak olan temsilcimiz; Adebayor, Clichy, Elia, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Gökhan İnler'li kadrosuyla sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertlilerin, Belçika'da yarın 22.00'de oynayacağı karşılaşma Türkiye'nin en iyi spor kanalı A Spor ekranlarında yayınlanacak.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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