Devler Ligi coşkusu A Spor’da

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damgasını vuran ve ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in tarihi sınavı A Spor'da...

Devler Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge ile karşılaşacak olan temsilcimiz; Adebayor, Clichy, Elia, Mevlüt Erdinç, Emre Belözoğlu ve Gökhan İnler'li kadrosuyla sahaya çıkacak. Turuncu-lacivertlilerin, Belçika'da yarın 22.00'de oynayacağı karşılaşma Türkiye'nin en iyi spor kanalı A Spor ekranlarında yayınlanacak.