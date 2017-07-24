 Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

    Turda maçlar yarın ve Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

    İlk maçların programı (TSİ) şu şekilde:

    YARIN
    20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)
    20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)
    20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)
    20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
    21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)
    21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

    26 TEMMUZ ÇARŞAMBA
    17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)
    19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
    19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)
    20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)
    21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
    21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)
    21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)
    21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)
    22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir



    Kaynak: DHA
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:31
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