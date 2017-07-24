Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor.
Turda maçlar yarın ve Çarşamba günü oynanacak. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
İlk maçların programı (TSİ) şu şekilde:
YARIN
20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Sheriff (Moldova)
20.00 Slavia Prag (Çekya) - BATE (Belarus)
20.30 AEK (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya)
20.30 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
21.00 Vardar (Makedonya) - Kopenhag (Danimarka)
21.45 Partizan (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
26 TEMMUZ ÇARŞAMBA
17.00 Astana (Kazakistan) - Legia (Polonya)
19.30 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Rijeka (Hırvatistan)
20.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Ludogorets (Bulgaristan)
21.00 Viitorul (Romanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.20 Maribor (Slovenya) - FH Hafnarfjördur (İzlanda)
21.45 Nice (Fransa) - Ajax (Hollanda)
21.45 Celtic (İskoçya) - Rosenborg (Norveç)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Medipol Başakşehir
Kaynak: DHA
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:31
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Beşiktaş işi bitirdi
Toplam 16
Yorum
atogen Hagi gibi sol ayağı olan Negredo Vodafone Park'ı sallayacak gibi görünüyor. Hagi gibi sol ayağı olan Negredo Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun.
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
CİNCONDA ARSA TARLA TAPAN ÇOK HERHALDE.ONLARI SATIP ALIYO..BUKADAR PARA DAĞITTIĞINA GÖRE.1-2 YILA KÜME DÜŞER SONRA İFLAS EDER HERHALDE
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''En iyisi gelecek''
Toplam 5
Yorum
TCelcius Adamsın harbi BEŞİKTAŞLISIN başkandan sonra seni görmeyi çok istiyorum başkanlık koltugunda.Çok emek verdin bu klube hakkın
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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