 Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım üst tura yükseldi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım üst tura yükseldi

    Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım üst tura yükseldi

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 7 takım bir üst tura yükseldi.

    İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Astana, Vardar, BATE Borisov, Karabağ, Hafnarfjordur, Rijeka ve Partizan takımları tur atlayan taraf oldu.

    Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0) (1-1)

    Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1) (3-1)

    Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1) (1-3)

    Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5) (0-1)

    Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1) (0-2)

    The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2) (1-5)

    Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2) (0-0)



    Kaynak: AA
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:15
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