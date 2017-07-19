Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım üst tura yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 7 takım bir üst tura yükseldi.
İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından Astana, Vardar, BATE Borisov, Karabağ, Hafnarfjordur, Rijeka ve Partizan takımları tur atlayan taraf oldu.
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0) (1-1)
Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1) (3-1)
Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1) (1-3)
Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5) (0-1)
Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1) (0-2)
The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2) (1-5)
Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2) (0-0)
Kaynak: AA
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:15
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
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