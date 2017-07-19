10 takım bir üst tura yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 10 takım bir üst tura yükseldi.
İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından APOEL, Rosenborg, Kopenhag, Sheriff, Ludogorets, Maribor, Salzburg, Celtic, Legia Varşova ve Hapoel Beer Sheva takımları tur atladı.
Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) (0-1)
Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1) (2-1)
Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1) (1-2)
Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1) (2-1)
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2) (4-1)
Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1) (1-1)
Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0) (3-0)
Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0) (4-0)
Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0) (6-0)
Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2) (2-3)
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:21
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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