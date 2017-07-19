 10 takım bir üst tura yükseldi – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    10 takım bir üst tura yükseldi

    10 takım bir üst tura yükseldi

    2. ön eleme turunda 10 takım bir üst tura yükseldi.

    İkinci ön eleme turunda oynanan rövanş maçlarının ardından APOEL, Rosenborg, Kopenhag, Sheriff, Ludogorets, Maribor, Salzburg, Celtic, Legia Varşova ve Hapoel Beer Sheva takımları tur atladı.

    Eşleşmelerde her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

    Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) (0-1)

    Rosenborg (Norveç) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) (1-1) (2-1)

    Kopenhag (Danimarka) - Zilina (Slovakya) (3-1) (1-2)

    Kukesi (Arnavutluk) - Sheriff (Moldova) (0-1) (2-1)

    Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) (1-2) (4-1)

    Maribor (Slovenya) - Zrinjski (Bosna Hersek) (2-1) (1-1)

    Salzburg (Avusturya) - Hibernians (Malta) (3-0) (3-0)

    Celtic (İskoçya) - Linfield (Kuzey İrlanda) (2-0) (4-0)

    Legia Varşova (Polonya) - Mariehamn (Finlandiya) (3-0) (6-0)

    Honved (Macaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail) (1-2) (2-3)

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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