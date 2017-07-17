Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları Salı günü başlıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşları yarın oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.
İkinci ön eleme turunda yarın (salı) oynanacak rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
17.00 Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0)
19.00 Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1)
19.00 Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)
20.00 Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5)
21.00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1)
21.00 The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2)
21.45 Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2)
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:13
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 35
Yorum
GS LI BU YAŞMA GELDİM BU KADAR GÜZEL TRANSFERLER BİR ARADA OLMAMIŞTI ORTAYA FERNANDO İMBULA SOL BEK SAG ACKTA ALINDIMI GİDENLERLE BRABER 4X4 OLUR
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Çeşme tatili kızdırdı
Toplam 20
Yorum
GİT DE GS KURTULSUN ÇEŞMEYE DEĞİL GS DAN GİT DE GS KURTULSUN YASİN EFENDİ. SENİ GS DA GÖRMEK İSTEMİYORUZ.
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 35
Yorum
SÜPER_FENER TRANSFERİ AYKUT KOCAMAN YAPTIYSA KESİN SAĞLAM OYUNCUDUR ÇÜNKÜ; AYKUT KOCAMAN BOŞ OYUNCU ALMAZ YÖNETİM SAÇMALAYIP ZORLAMADIKÇA
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