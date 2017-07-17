 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

    Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçları Salı günü başlıyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşları yarın oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

    İkinci ön eleme turunda yarın (salı) oynanacak rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

    17.00 Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0)

    19.00 Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1)

    19.00 Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)

    20.00 Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5)

    21.00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1)

    21.00 The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2)

    21.45 Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2)

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
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