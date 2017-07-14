 Kuralar çekiliyor – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Kuralar çekiliyor

    Kuralar çekiliyor

    Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları ile 'nin 3. ön eleme turu kuraları bugün çekilecek.

    İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, 'ne 3. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Medipol Başakşehir ile 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde diğer temsilcimiz Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde kuralar 13.00'te, Avrupa Ligi'nde ise 14.00'te çekilecek.

    Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşları 1-2 Ağustos, Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:25
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