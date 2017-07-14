 Celtic avantajı kaptı – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    avantajı kaptı

    Celtic avantajı kaptı

    UEFA 2. ön eleme turu ilk maçında İskoç ekibi , deplasmanda Kuzey İrlanda'nın takımını 2-0 yendi.

    Windsor Park'ta oynanan maçta Glasgow ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada kendi kalesine Mark Haughey ve 23. dakikada Tomas Rogic attı.

    Organizasyonda 3. ön eleme turuna çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı, 19 Temmuz Çarşamba günü İskoçya'da oynanacak.

    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
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