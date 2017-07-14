Celtic avantajı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İskoç ekibi Celtic, deplasmanda Kuzey İrlanda'nın Linfield takımını 2-0 yendi.
Windsor Park'ta oynanan maçta Glasgow ekibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada kendi kalesine Mark Haughey ve 23. dakikada Tomas Rogic attı.
Organizasyonda 3. ön eleme turuna çıkacak takımın belli olacağı rövanş maçı, 19 Temmuz Çarşamba günü İskoçya'da oynanacak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:02
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Olcan’ı haklı buldu
Toplam 19
Yorum
gs kendi ceplerinden çıksa yöneticilerin bak göreyim nasıl ince eleyıp sık dokuolar.anasını ağlattılar be koca kulubun yazık
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Başkan Gümüşdağ, Cengiz'in bonservisini açıkladı
Toplam 18
Yorum
FUTBOL USA GUMUSDAG VE AVCI'YA TEBRIKLER COK IYI CALISTILAR. BU ARADA S.TERIM'IDE TAKDIR EDELIM ALTINORDU'DAYKEN MILLI TAKIMA ALDI AVRUPAYA TANISTIRDI
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Galatasaray’a Alman hakem
Toplam 9
Yorum
ALMAN HAKEM OLSA NOLCAK MIŞ ASDFGHJKQWER FC. : 4 GS : 0 AHAHAHAHAHAH AHAHA A :)))))))))))))))))))))))
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