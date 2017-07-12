İkinci ön eleme turu, 12 maçla devam etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 12 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turu, 12 maçla devam etti.
İkinci ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Spartaks Jürmala (Letonya) - Astana (Kazakistan): 0-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Maribor (Slovenya): 1-2
Malmö (İsveç) - Vardar (Makedonya): 1-1
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Honved (Macaristan): 2-1
Sheriff (Moldova) - Kukesi (Arnavutluk): 1-0
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 1-0
BATE (Belarus) - Alashkert (Ermenistan): 1-1
Mariehamn (Finlandiya) - Legia (Polonya): 0-3
Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1
Zilina (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Rosenborg (Norveç): 1-1
Hafnarfjördur (İzlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 1-1
İkinci ön eleme turu ilk karşılaşmaları, 14 Temmuz'da Kuzey İrlanda'nın Linfield ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçla sona erecek. Bu karşılaşmaların rövanşları, 18-19 Temmuz'da oynanacak.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
-
Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 118
Yorum
Efekan Arkadaşlar Mrcelo gitti üzüldük fakat farkındaysanız santraforumuz yok sadece cenk ve ömer var zaten şuan havlu pozisyonu var defans halldlr
-
'Sorun özgüven'
Toplam 33
Yorum
sandor Advacoot benden iyisini bulursa getirin dediğiniz Aykutsa eyvallah..Operasyon. gecikirse Aykut'un istifası da yetmez.
-
Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı!
Toplam 5
Yorum
ZX Tinerin ne olduğunu, ne işlere yaradığını bilgiğine göre aşinasın herhalde. Ancak aşina olanların aklına gelir.
İkinci ön eleme turu, 12 maçla devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.