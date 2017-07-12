2. ön eleme turu maçları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turu, 4 maçla başladı.
İkinci ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - Samtredia (Gürcistan): 5-0
Hibernians (Malta) - Salzburg (Avusturya): 0-3
Rijeka (Hırvatistan) - The New Saints (Galler): 2-0
Partizan (Sırbistan) - Buducnost (Karadağ): 2-0
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
-
Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
-
Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
2. ön eleme turu maçları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.