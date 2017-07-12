 2. ön eleme turu maçları başladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    2. ön eleme turu maçları başladı

    2. ön eleme turu maçları başladı

    UEFA 2. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turu, 4 maçla başladı.

    İkinci ön eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Karabağ (Azerbaycan) - Samtredia (Gürcistan): 5-0

    Hibernians (Malta) - Salzburg (Avusturya): 0-3

    Rijeka (Hırvatistan) - The New Saints (Galler): 2-0

    Partizan (Sırbistan) - Buducnost (Karadağ): 2-0

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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