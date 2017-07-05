5 takım üst tura çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçlarının ardından Hibernians, Vikingur, The New Saints, Linfield ve Alashkert üst tura çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda rövanş maçları sona erdi.
Alınan sonuçların ardından Malta'dan Hibernians, Faroe Adaları'ndan Vikungur, Galler'den The New Saints, Kuzey İrlanda'dan Linfield ve Ermenistan'dan Alashkert ikinci ön eleme turuna adını yazdırdı.
İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) : 1-1 (0-1)
Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) : 0-1 (0-2)
Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler): 1-3 (2-1)
La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda): 0-0 (0-1)
Trepça (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları): 1-4 (1-2)
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:52
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ arkadaşlar herkes formadaki yıldıza kafayı takmışta sizde asla olamayacak bir yıldız var bizim armamız da saygılar hepinize...
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Pepe resmen Beşiktaş'ta
Toplam 52
Yorum
BEŞİKTAŞ o değilde herkes formaya takılmış beyler 3. yılızı yanlış yerde arıyorsunuz ortasında dikkatlı bakın hemen yanında ay var bunca yıldır kör..
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Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi
Toplam 1
Yorum
sami bu uzun sureli sozlesmeler hep zarar cunku adam birkac mac oynar sonra yan gelip yatar parasini da tikir tikir alir mesela, Sow, VP gibileri
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