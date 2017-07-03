 UEFA Şampiyonlar Ligi – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    UEFA Şampiyonlar Ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turuna yükselen 5 ekip, yarınki rövanş mücadeleleri sonrası belli olacak.

    Maç programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

    19.00 Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) (0-2)

    19.00 Trepca (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)

    20.30 Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler) (2-1)

    21.30 La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)

    21.30 Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) (0-1)

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:54
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