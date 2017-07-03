UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turuna yükselen 5 ekip, yarınki rövanş mücadeleleri sonrası belli olacak.
Maç programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
19.00 Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) (0-2)
19.00 Trepca (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)
20.30 Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler) (2-1)
21.30 La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)
21.30 Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) (0-1)
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:54
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Şike, FIFA’ya taşınıyor
Toplam 12
Yorum
STS KÖTÜ BİR LAF EDECEGİM AMA YAYINLANMAYACAK..BIRAKIN ARTIK MAZİYİ GELECEĞE BAKIN ARTIK...GEÇMİŞE MAZİ..........GAZİ DERLER BİLİYORSANIZ..
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Kalpleri fethetti
Toplam 2
Yorum
GÖSTER GOMİS HADİ GOMİS HAGİ GİBİ GS YIN EFSANESİ OL. TÜM HÜNERİNİ SAHADA HERKESE GÖSTER. AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ MİSALİ Nİ SAHADA HERKESE
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Yazıcı 4-5 yıl kalmalı
Toplam 3
Yorum
Obuz Yönetim ersun hocayı kollasın son 4 .5 maç yusuf yazıcıyı yemeye uğraşıyordu yeni sezondada yemeye çalışacak
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