1. ön eleme turu maçları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. Yarınki Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz'da yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) - Santa Coloma (Andorra): 1-0
Hibernians (Malta) - Infonet Tallinn (Estonya): 2-0
The New Saints (Galler) - Europa (Cebelitarık): 1-2
Vikingur (Faroe Adaları) - Trepca (Kosova): 2-1
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
1. ön eleme turu maçları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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