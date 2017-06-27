1. ön eleme turu maçları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. Yarınki Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz'da yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) - Santa Coloma (Andorra): 1-0
Hibernians (Malta) - Infonet Tallinn (Estonya): 2-0
The New Saints (Galler) - Europa (Cebelitarık): 1-2
Vikingur (Faroe Adaları) - Trepca (Kosova): 2-1
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:34
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Carole de apronda!
Toplam 12
Yorum
pardon ortasahada olmaz çok gittin stoperde olabilir kupada denendi ve ustune kata kata başarı saglar
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Doumbia’dan müjde geldi
Toplam 5
Yorum
DİŞİ DÜŞMÜŞ BUNUN Gerçekten kaç yaşında bu dişide dökülmüş
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Galatasaray bir transferi daha açıkladı!
Toplam 2
Yorum
yusuf gelsin artık
1. ön eleme turu maçları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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