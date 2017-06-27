 1. ön eleme turu maçları başladı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    1. ön eleme turu maçları başladı

    1. ön eleme turu maçları başladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu, 4 maçla başladı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 1. ön eleme turunda 4 karşılaşma oynandı. Yarınki Linfield (Kuzey İrlanda)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesiyle sona erecek ilk maçların rövanşları, 4 Temmuz'da yapılacak.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Alashkert (Ermenistan) - Santa Coloma (Andorra): 1-0

    Hibernians (Malta) - Infonet Tallinn (Estonya): 2-0

    The New Saints (Galler) - Europa (Cebelitarık): 1-2

    Vikingur (Faroe Adaları) - Trepca (Kosova): 2-1

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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