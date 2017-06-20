Leipzig ve Salzburg'a vize çıktı

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun incelemesi neticesinde, iki takımın Şampiyonlar Ligi mevzuatlarını ihlal etmedikleri gerekçesiyle organizasyonda yer almasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın, kulüplerin finans, sponsorluk ve kurumsal yapı gibi hususlarda yaptıkları düzenlemelerin ardından alındığı ifade edildi.

Böylece, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Armindo Bruma'yı kadrosuna katan RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, Salzburg ise ikinci ön eleme turunda mücadele edecek.

UEFA kuralları gereği, mülkiyet bağı olan kulüplerden sadece birinin UEFA kulüp organizasyonlarında mücadele etmesine izin veriliyor.