Leipzig ve Salzburg'a vize çıktı
UEFA, Red Bull firmasının sahibi ve sponsoru olduğu Almanya'nın RB Leipzig ile Avusturya'nın Salzburg takımlarının, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi organizasyonunda yer almasına onay verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun incelemesi neticesinde, iki takımın Şampiyonlar Ligi mevzuatlarını ihlal etmedikleri gerekçesiyle organizasyonda yer almasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, kararın, kulüplerin finans, sponsorluk ve kurumsal yapı gibi hususlarda yaptıkları düzenlemelerin ardından alındığı ifade edildi.
Böylece, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Armindo Bruma'yı kadrosuna katan RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, Salzburg ise ikinci ön eleme turunda mücadele edecek.
UEFA kuralları gereği, mülkiyet bağı olan kulüplerden sadece birinin UEFA kulüp organizasyonlarında mücadele etmesine izin veriliyor.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 22:33
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 8
Yorum
KRALEX BOGDANOVİC kalmalı bence bu takımda ama giderse de arkasında biz varız her zaman onunlayız inşallah kalır ve Fenerbahçe nin efsane olmaya de
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Ataman’dan cevap: Maaşı ödeyin
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GS DUSMANILARI, MANEJERLERLE GS'YI SOYDULAR 60 MILYON EU GITTI 20 OYUNCUYA,GS'YI TAKIMINI AVRUPA SAMPIYONU YAPTIN KOVULDUN
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Jeremy Menez'e coşkulu karşılama
Toplam 1
Yorum
NO NAME yılın transferi valla,2 yıl önce bu adama dünyaları veriyorlardı,antalyada kesin form tutar,maicon da cok sağlam transfer.antalya sampiyon o
Leipzig ve Salzburg'a vize çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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