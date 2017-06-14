''Her şeyden vazgeçmeyi düşündüm''

Son üç sezondur Juventus'un başında başarılı bir dönem geçiren 49 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Allegri, tatilini geçirdiği memleketi Livorno'da İtalyan Sky televizyonuna konuştu.

Juventus'a son üç sezonda, üçer lig ile İtalya Kupası kazandıran ve iki de Şampiyonlar Ligi finali oynatan İtalyan teknik adam, önemli bir itirafta bulundu.

Bu sezon Galler'in başkenti Cardiff'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 4-1 yenilerek kupayı kaybeden Juventus'un teknik direktörü Allegri, "Doğru olan şu ki Cardiff'ten sonra her şeyden vazgeçmeyi düşünüyordum. Herkes bana Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra gidip gitmeyeceğimi soruyordu, oysaki ben bunu Real Madrid yenilgisi sonrasında yapmayı düşündüm." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı takımın başında bulunduğu dönemde kazandırdıklarını yeniden gözden geçirdiğini ve daha sonra camia ile görüşüp, bu kararından vazgeçtiğini ifade etti. Allegri, camiada büyük işlerin yapılacağı bir başka yıl geçirme arzusunu gördüğünü sözlerine ekledi.