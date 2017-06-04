Ronaldo krallığı yine bırakmadı!
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Juventus karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi gol kralı olmayı başardı.
Maç öncesi 10 golde olan Ronaldo, attığı golle gol sayısını 12 yaptı ve 11 golle zirvede yer alan Messi'yi geride bıraktı.
Portekizli yıldız bundan önceki dört sezonda da gol kralı olmayı başarmıştı. (2014-15'te Neymar ve Messi ile paylaştı.)
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:44
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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