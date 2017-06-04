Eze eze Real
İspanyol devi Real Madrid, İtalyan ekibi Juventus’u Ronaldo (2), Casemiro ve Asensio’nun attığı gollerle devirdi, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı 0888 255 33 33 Sorki konuşalım 24 Saat
Ronaldo rekor kırdı
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı finalde gol atan ilk futbolcu unvanını eline aldı. Ronaldo daha önce 2007/08 sezonunda Manchester United formasıyla Chelsea'ye karşı finalde fileleri havalandırmıştı. 2014'te Real Madrid formasıyla Atletico'ya karşı oynanan finalde de fileleri sarsan Portekizli, Juventus'u da boş geçmedi ve üç ayrı finalde gol atmayı başardı.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:01
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 20
Yorum
Laz Vegaz Kim TS kümeye diye bağırırsa senesi geçmeden küme düştü. O yüzden asansör oldunuz. Akıllı olun!!!
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 20
Yorum
fbking Aykut hocanın futbolu defansif diye eleştiriliyor. 2010 senesindeki şampiyonlukta atılan gol sayısı 84. bjknin bu sene attığı gol sayısı 73
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Bursaspor Trabzon'da kabustan uyandı
Toplam 41
Yorum
HASAN DİKTAŞ BU SANA YAKIŞMADI TRABZON SPOR....................
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