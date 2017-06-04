Eze eze Real

İspanyol devi Real Madrid, İtalyan ekibi Juventus’u Ronaldo (2), Casemiro ve Asensio’nun attığı gollerle devirdi, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı 0888 255 33 33 Sorki konuşalım 24 Saat

Şampiyonlar Ligi 2016-2017 finalinde İspanol Real Madrid, İtalyan ekibi Juventus'u 4-1 yenerek, kupanın sahibi oldu. Galler'in başkenti Cardiff'te oynanan maça Ronaldo damga vurdu. Real Madrid, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 20. dakikada attığı golle öne geçti. 27'de Mandzukic bu gole cevap verdi: 1-1. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Real Madrid 61'de Casemiro, 63'te yine Ronaldo ve 90'da Asensio'nun attığı gollerle maçı kazandı. Real Madrid bu sonuçla üstü üste ikinci kez bu başarıyı elde eden ilk takım olarak tarihi bir başarı yakaladı



Ronaldo rekor kırdı

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üç ayrı finalde gol atan ilk futbolcu unvanını eline aldı. Ronaldo daha önce 2007/08 sezonunda Manchester United formasıyla Chelsea'ye karşı finalde fileleri havalandırmıştı. 2014'te Real Madrid formasıyla Atletico'ya karşı oynanan finalde de fileleri sarsan Portekizli, Juventus'u da boş geçmedi ve üç ayrı finalde gol atmayı başardı.