Ronaldo krallığı yine bırakmadı!
Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Juventus karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi gol kralı olmayı başardı.
Maç öncesi 10 golde olan Ronaldo, attığı golle gol sayısını 12 yaptı ve 11 golle zirvede yer alan Messi'yi geride bıraktı.
Portekizli yıldız bundan önceki dört sezonda da gol kralı olmayı başarmıştı. (2014-15'te Neymar ve Messi ile paylaştı.)
- 03 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:19
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"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"
Toplam 3
Yorum
xx 2 senedir denk geldikce bakiyorum ozellikle rize cok kotu top oynuyor hakikaten
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"Daha iyisi olamazdı"
Toplam 2
Yorum
GFB zaten sizde karakter yok. Ersunu yediniz sırf antreman yapmamak için...
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Yanal'dan Ç.Rize açıklaması
Toplam 5
Yorum
Ts 6 oyuncu sakat ve cezalı olduğu için takım eksikti bursa hakkı ile aldı ve Rizespor traftrları trabzon kümeye diye bağryrdu bizde unutmadık
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