 Ronaldo krallığı yine bırakmadı! – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Ronaldo krallığı yine bırakmadı!

    Ronaldo krallığı yine bırakmadı!

    Real Madrid'in Portekizli yıldızı , Juventus karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi gol kralı olmayı başardı.

    Maç öncesi 10 golde olan Ronaldo, attığı golle gol sayısını 12 yaptı ve 11 golle zirvede yer alan Messi'yi geride bıraktı.

    Portekizli yıldız bundan önceki dört sezonda da gol kralı olmayı başarmıştı. (2014-15'te Neymar ve Messi ile paylaştı.)

    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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