Real Madrid tarih yazdı

Geçen yıl da Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götüren Madrid ekibi, böylece bu başarıyı üst üste 2 yıl kazanan ilk takım oldu. Öte yandan Real Madrid'in patronu Zidane da Kupa 1'i üste üste 2 kez kazanan ilk teknik direktör oldu.

İLK YARIDA RONALDO - MANDZUKİC DÜELLOSU

Dev finale iki takım da müthiş bir tempoda başlarken, aradığı golü ilk bulan taraf Real Madrid oldu. 20. dakikada sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Real'in gol sevinci sadece 7 dakika sürdü. Ceza sahası içinde havlanan topa harika bir rövaşata çıkaran Mandzukic, Juventus'u soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.

REAL 3 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda etkili olan taraf ise Real Madrid oldu. 61'de Casemiro'nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluşunca Real Madrid, finalde 2-1 öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra ise yine sahneye çıkan Ronaldo, bu sezon Devler Ligi'ndeki 12. golünü Juventus ağlarına gönderdi ve gol kralı ünvanını aldı.

JUVENTUS 10 KİŞİ

Bu arada Juventus'ta 66. dakikada oyuna giren Cuadrado, 72 ve 83. dakikalarda gördüğü kartlarla oyun dışı kalınca Juventus finalde 10 kişi kaldı. 90. dakikada sahneye çıkan Asesio da maçın skorunu ilan etti: 4-1!

Bu sonuçla Real Madrid, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını müzesine götürdü.