 Galler’de muhteşem final – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Galler’de muhteşem final

    Galler’de muhteşem final

    Futbolda resital günü... ve şampiyonların şampiyonu olmak için sahaya çıkıyor.

    Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, Juventus ile Real Madrid arasında bugün oynanacak finaliyle belli olacak. Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak maç, 21.45'te başlayacak. Devler Ligi'nin en başarılı takımı , 15. finalinde 12. şampiyonluğun, da 9. finalinde 3. kupanın hesaplarını yapıyor. Maçı Felix Brych yönetecek. İki takım, tarihlerinde 2. kez finalinde karşı karşıya gelecek. 1998'de Amsterdam'da oynanan finali Predrag Mijatovic'in golüyle 1-0 kazanıp kupayı almıştı.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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