Zidane'dan oğluna torpil!
Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, sezon boyunca fazla şans tanımadığı oğlu Enzo'yu Şampiyonlar Ligi final maçı kadrosuna aldı.
Bu isim Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo'dan başkası değil… Sezon boyunca pek fazla forma şansı vermediği Enzo'nun final maçı kadrosunda ismini gören futbolseverler, Zidane'ın oğluna torpil geçtiği şeklinde yorumlarda bulundu. Sadece 2 kez İspanya Kral Kupası'nda oyuna sonradan giren, genelde Real Madrid'in B ve C takımlarında oynayan 22 yaşındaki Enzo'nun final maçında takıma nasıl bir katkı sağlayabileceği tartışma konusu oldu. Şimdi herkes Zidane'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oğluna forma şansı verip vermeyeceğini sorgulamaya başladı.
Zinedine Zidane'ın 25 kişilik Şampiyonlar Ligi final kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaleciler: Navas, Casilla, Yanez.
Defanslar: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao, Danilo.
Orta Sahalar: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Enzo Zidane.
Forvetler: Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mariano, Morata
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:22
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Sorun değil çözüm adamıyım
Toplam 10
Yorum
advers Turgay Demir ortamı geren zaman zaman provakatif açıklamalar yapan söylediklerinin nereye gideceğini hesap edemeyen agresif bir yorumcu !
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Vodafone Stadı uğurlu geldi!
Toplam 6
Yorum
metin ikinci ve son şampiyonluk iyi sevinin
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Hasan Ali yol ayrımında
Toplam 20
Yorum
horoz topu alır almaz stoper veya kaleciyi arayan bir futbol mantığıyla hiçbirzaman FENER'in futbolcusu olamadın. Fener forması sana büyük
Zidane'dan oğluna torpil! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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