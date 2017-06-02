Ronaldo, Totti, Beşiktaş, Amokachi...

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, çıktığı 139 maçta 103 gole ulaştı.

Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti.

İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.

- Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor.

Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

Portekizli forvet oyuncusunu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Messi izliyor.

- En çok forma giyen Casillas

Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas zirvede yer alıyor.

Turnuvada Real Madrid ve Porto formalarıyla 164 maça çıkan Casillas'ı, Katar'ın El-Sadd takımına giden eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla takip ediyor.

Casillas ve Xavi'nin ardından 142 maçla Raul ve 141 maçla Ryan Giggs sıralanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 139 maç oynayan Cristiano Ronaldo ise aktif futbolcular arasında bu isimlere en yakın futbolcu durumunda.

- En kötü rekorlardan biri Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın, 6 Kasım 2007'de deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilmesi, organizasyonun en farklı sonuçlarından biri olarak tarihe geçti.

Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 mağlup ayrıldı ve bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Real Madrid takımına 8-0 kaybeden İsveç'in Malmö ekibi de rekoru, Beşiktaş ile paylaşıyor.

Bu sezon Dinamo Kiev'e, 2000'de ise Leeds United'a 6-0 yenilen Beşiktaş'ın aldığı bu sonuçlar da Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı.

İngiltere'den Arsenal'ın Çekya'dan Slavia Prag'ı, İtalya'dan Juventus'un Yunanistan'dan Olympiakos'u, Fransa'dan Olympique Marsilya'nın Slovakya'dan Zilina'yı, Almanya'dan Bayern Münih'in İsviçre'den Basel ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'i, İspanya'dan Valencia'nın Belçika'dan Genk'i, Shakhtar Donetsk'in ise Belarus'tan BATE Borisov'u 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin en farklı galibiyetleri arasına girdi.

- Bir maçta en çok atan Messi ve Luiz Adriano

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi ve Shakhtar Donetsk'te oynadığı dönemde Brezilyalı Luiz Adriano, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncular olmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın 2011-2012 sezonu 2. turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 7-1 yendiği karşılaşmada Messi ve 2014-2015 sezonunda Shakhtar Donetsk'in BATE Borisov'u 7-0 mağlup ettiği grup mücadelesinde Luiz Adriano, kaydettikleri 5'er golle bir maçta en çok gol atan oyuncu olma rekorunu paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafetimbi Gomis, Mario Gomez, Robert Lewandowski ve Zlatan Ibrahimovic bir maçta attıkları 4'er golle, bu alanda ikinci sırayı paylaştı. Messi, bir maçta attığı 5 golün yanı sıra 2009-2010 sezonunda Arsenal'a karşı 4 gol atmayı da başardı.

- En hızlı gol Makaay'dan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı.

Makaay, Bayern Münih'in 7 Mart 2006'da Real Madrid'i 2-1 yendiği maçın henüz 10.12'nci saniyesinde turnuvanın en hızlı golünü kaydetti.

- En hızlı ''hat trick''

Ligde en hızlı ''hat trick''i Fransa'nın Lyon takımında forma giydiği dönemde Bafetimbi Gomis yaptı.

Gomis, 27 Aralık 2011'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynanan ve 7-1 sona eren maçta 8 dakikada 3 gol birden atarak, en hızlı ''hat trick'' yapan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Bu alandaki bir önceki rekor ise Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell'a aitti. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol atmıştı.

- En çok "hat trick" yapan Messi ve Ronaldo

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu unvanını paylaşıyor.

Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 7'şer kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez ve Brezilyalı Luiz Adriano da 3'er kez "hat trick" yaptı.

- En genç gol atan isim

En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiakos maçında Yunan ekibi adına fileleri havalandıran Peter Ofori-Quaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü.

Hırvat futbolcu Mateo Kovacic de Dinamo Zagreb formasıyla 2011'de Olympique Lyon'a 7-1 yenildikleri maçta 17 yaş, 216 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti.

- En yaşlı golcü Totti

Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlı gol atan oyuncusu, Roma'nın emektar futbolcusu Francesco Totti oldu.

İtalyan oyuncu, 2014-2015 sezonunda 38 yıl 59 günlükken Rus ekibi CSKA Moskova karşısında 1-1 biten maçta kaydettiği golle unvanı eline geçirdi.

Totti'nin ardından Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs yer aldı. Galli oyuncu, 14 Eylül 2011'de oynanan ve 1-1 sona eren Benfica maçında gol attığında 37 yaşından 290 gün almıştı.

- Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 kupa kazandı

Hollandalı futbolcu Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tek futbolcu unvanına sahip.

Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı.

- "Kupa 1"i kazanan en yaşlı ve en genç teknik direktör

Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals.

Real Madrid, 1956 yılında kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı.

Marsilya'nın 1993 yılında kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu.

- Hem sahada hem de kulübede kazananlar

Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde hem oyuncu hem teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan isimler arasına girdi.

Futbolculuk döneminde 2002'de Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Zidane böylece, Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti, Frank Rijkaard ve Josep Guardiola'dan sonra teknik direktörlük yaparken de bunu başaran 7. isim oldu.

- İlk gol Amokachi'den

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1992'de Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilmesinin ardından ilk golü, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Daniel Amokachi kaydetti.

Nijeryalı futbolcu, Belçika'nın Club Brugge takımında oynarken, CSKA Moskova'yı 1-0 yendikleri maçın 17. dakikasında attığı golle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk golüne de imza atmış oldu.

Yüzüncü gol, Barcelona'da Romario'dan, bininci gol PSV'de Dmitri Khokhlov'dan, 2 bininci gol Boavista'da Erwin Sanchez'den, 3 bininci gol Juventus'ta David Trezeguet'den, 4 bininci gol Liverpool'da Peter Crouch'tan, 5 bininci gol Benfica'da Luisao'dan, 6 bininci gol Borussia Dortmund'da Mario Götze'den, 7 bininci gol Paris Saint-Germain'de Angel Di Maria'dan geldi.

- Baba-oğul kazananlar

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupasını bugüne dek 3 kez baba ve oğulları kazandı.

İtalyan Cesare Maldini'nin Milan ile 1963'te bu mutluluğu yaşadığı kupada, oğlu Paolo Maldini aynı takımla 1989, 1990, 1994, 2003 ve 2007'de mutlu sona ulaştı.

Real Madrid'de forma giyen Manuel Sanchis Martinez 1966'da, oğlu Manuel Sanchis Hontiyuelo da 1998 ve 2000 yıllarında kupayı kazanmayı başardı.

Son olarak Carles Busquets, İspanya'nın Barcelona ekibi ile 1992 yılında kupayı kazandı, 2009, 2011 ve 2015'te yine Barcelona'da oynayan oğlu Sergio Busquets kupaya uzandı.