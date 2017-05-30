Buffon rekor için sahaya çıkacak
Cumartesi akşamı Cardiff'de oynanacak olan Şampyonlar Ligi finalini Juventus'un kazanması durumunda, İtalyan kaleci Buffon bu kupaya uzanan en yaşlı oyuncu ünvanı ile anılacak.
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en yaşlı oyuncular şu şekilde:
Paolo Maldini: AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007 – 38 yaş 331 gün
Pietro Vierchowod: Juventus 1-1 Ajax, 22/05/1996 – 37 yaş, 46 gün
Alessandro Costacurta: AC Milan 0-0 Juventus, 28/05/2003 – 37 yaş, 34 gün
Javier Zanetti: Internazionale 2-0 Bayern München, 22/05/2010 – 36 yaş, 285 gün
Marco Materazzi: Internazionale 2-0 Bayern München, 22/05/2010 – 36 yaş, 276 gün
Öte yandan Şampiyonlar Ligi finalin de forma giyen en yaşlı isim ise Hollandalı kaleci Edwin van der Sar. 2011 yılında Manchester United forması giydiği dönem finalde Barcelona ile karşılaşan Edwin van der Sar takımının 3-1 kaybetmesi sonuçu kupayı kazanan en yaşlı isim olamadı. 39 yaşında final maçına çıkacak olan Buffon ise 2015 yılında finalde Barcelona'ya 3-1 yenilerik kaybettikleri maçta Juventus kalesindeydi.
Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en yaşlı isimler şu şekilde:
Edwin van der Sar: Barcelona 3-1 Manchester United, 28/05/2011 – 40 yaş 211 gün
Paolo Maldini: AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007 – 38 yaş 331 gün
Lothar Matthäus: Manchester United 2-1 Bayern Munchen, 26/05/1999 – 38 yaş 66 gün
Ryan Giggs: Barcelona 3-1 Manchester United, 28/05/2011 – 37 yaş 180 gün
Gianluigi Buffon: Juventus 1-3 Barcelona, 06/06/2015 – 37 yaş 129 gün
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 11:15
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Alo...ben Bruma gelin beni alın!
Toplam 8
Yorum
TEDİĞİ TAKIMA GİTSİN. BRUMA GS YIN DEMİRBAŞI OLMALIDIR. KESİNLİKLE GÖNDERİLMEMELİDİR. ENDİSİ GS DA KALMAK İSTEMEZSE YOLU AÇIK OLSUN GETİRSİN 2 MİLYON EURO YU İS
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Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 4
Yorum
murat1903 bir kere şunu o küçük beynine sok Beşiktaş kadar gol pozisyonuna girsen sana o kadar penaltı çalarlar çünkü ceza sahasındasın kuş beyinli
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Sneijder bilmecesi
Toplam 6
Yorum
kaya sneijder tamam çok iyi bir oyuncu da son maç oynamak istemiyorum ne demek tudor en iyisini yapıyor.
Buffon rekor için sahaya çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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