 Buffon rekor için sahaya çıkacak – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Buffon rekor için sahaya çıkacak

    Buffon rekor için sahaya çıkacak

    Cumartesi akşamı Cardiff'de oynanacak olan Şampyonlar Ligi finalini Juventus'un kazanması durumunda, İtalyan kaleci Buffon bu kupaya uzanan en yaşlı oyuncu ünvanı ile anılacak.

    39 yaşındaki Buffon'dan önce Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı kazanan en yaşlı oyuncu ise Milanlı eski efsane Paolo Maldini. İtalyan defans oyuncusu 2007 yılında bu kupayı kazandığında 38 yaşını bitirmek üzereydi. 2007 yılında oynanan finalde Liverpool'a karşı forma giyen Maldini 2-1 kazandıkları maç sonrası hem 5'inci kez kupayı kazandı hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran en yaşlı oyuncu ünvanını aldı.

    Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en yaşlı oyuncular şu şekilde:
    Paolo Maldini: AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007 – 38 yaş 331 gün
    Pietro Vierchowod: Juventus 1-1 Ajax, 22/05/1996 – 37 yaş, 46 gün
    Alessandro Costacurta: AC Milan 0-0 Juventus, 28/05/2003 – 37 yaş, 34 gün
    Javier Zanetti: Internazionale 2-0 Bayern München, 22/05/2010 – 36 yaş, 285 gün
    Marco Materazzi: Internazionale 2-0 Bayern München, 22/05/2010 – 36 yaş, 276 gün

    Öte yandan Şampiyonlar Ligi finalin de forma giyen en yaşlı isim ise Hollandalı kaleci Edwin van der Sar. 2011 yılında Manchester United forması giydiği dönem finalde Barcelona ile karşılaşan Edwin van der Sar takımının 3-1 kaybetmesi sonuçu kupayı kazanan en yaşlı isim olamadı. 39 yaşında final maçına çıkacak olan Buffon ise 2015 yılında finalde Barcelona'ya 3-1 yenilerik kaybettikleri maçta Juventus kalesindeydi.

    Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en yaşlı isimler şu şekilde:
    Edwin van der Sar: Barcelona 3-1 Manchester United, 28/05/2011 – 40 yaş 211 gün
    Paolo Maldini: AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007 – 38 yaş 331 gün
    Lothar Matthäus: Manchester United 2-1 Bayern Munchen, 26/05/1999 – 38 yaş 66 gün
    Ryan Giggs: Barcelona 3-1 Manchester United, 28/05/2011 – 37 yaş 180 gün
    Gianluigi Buffon: Juventus 1-3 Barcelona, 06/06/2015 – 37 yaş 129 gün

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:15
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