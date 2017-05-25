 3. torba ihtimali var – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    3. torba ihtimali var

    3. torba ihtimali var
    Beşiktaş, Gaziantepspor'u yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak ve Şampiyonlar Ligi'ne geçen yıl olduğu gibi yine direkt gruplardan başlayacak. 2017-18 sezonunda Devler Ligi'nde ilk grup maçları 12-13 Eylül'de oynanacak. Avrupa'da liglerin sonuna yaklaşılırken rakipler de bir bir belli olmaya başladı. Beşiktaş şu anda 4. torbada yer alıyor. Liglerdeki son puan durumları ve play-off maçları sonuçlarına göre 3'üncü torbaya yükselme ihtimali bulunuyor.

    KESiNLEŞEN RAKiPLER
    1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk.
    2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Manchester City ve Porto.
    3. TORBA: Tottenham, Basel ve Anderlecht.
    4. TORBA: Feyenoord ve Leipzig.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    3. torba ihtimali var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.