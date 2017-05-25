3. torba ihtimali var

Beşiktaş, Gaziantepspor'u yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak ve Şampiyonlar Ligi'ne geçen yıl olduğu gibi yine direkt gruplardan başlayacak. 2017-18 sezonunda Devler Ligi'nde ilk grup maçları 12-13 Eylül'de oynanacak. Avrupa'da liglerin sonuna yaklaşılırken rakipler de bir bir belli olmaya başladı. Beşiktaş şu anda 4. torbada yer alıyor. Liglerdeki son puan durumları ve play-off maçları sonuçlarına göre 3'üncü torbaya yükselme ihtimali bulunuyor.



KESiNLEŞEN RAKiPLER

1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Chelsea, Juventus, Benfica, Monaco, Spartak Moskova ve Shakhtar Donetsk.

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Borussia Dortmund, Manchester City ve Porto.

3. TORBA: Tottenham, Basel ve Anderlecht.

4. TORBA: Feyenoord ve Leipzig.