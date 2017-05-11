"Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz"
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'in sahasında Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde olaylar yaşandı.
Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maç için Real Madridli taraftarlara 2 bin 600 kişilik yer ayrıldı. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen Madridli taraftarların stada gelişinde olaylar çıktı. Real Madridli taraftarları taşıyan otobüse bir grup Atletico Madridli tarafından taş ve şişe atıldı.
UEFA ve Madrid yerel yönetimi tarafından yüksek riskli maç olarak gösterilen derbi müsabakasından önce yaşanan olaylarda Real Madridli 12 taraftarın hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Öte yandan, Santiago Bernabeu'da oynanan yarı finalin ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bugün Vicente Calderon Stadı'nda yaptıkları koreografi ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde, "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazılı pankart açtı.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:38
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Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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