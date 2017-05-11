Madrid derbisinde Çakır'a büyük iş düştü
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid, Atletico Madrid'e 2-1 yenilse de final biletini aldı. Dev maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, kariyerindeki 36. Şampiyonlar Ligi maçında verdiği penaltıyla ön plana çıktı.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği nefes kesen karşılaşmada Atletico Madrid, 12'de Saul Niguez ve 16'da Griezmann'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Erken gelen bu iki gol "Acaba Atletico mucizeyi gerçekleştirecek mi?" sorusunu akıllara getirdi ama Real, 42'de Isco'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ve Atletico'nun hayallerini yıktı. Real Madrid, finalde Monaco'yu eleyen Juventus'un rakibi oldu. Final mücadelesi 3 Haziran 2017 tarihinde Cardiff'te oynanacak.
PENALTI DOĞRU KARAR
Saul Niguez'in 12. dakikadaki golüyle öne geçen Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı. Rafael Varane'nin müdahalesiyle Fernandao Torres yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. Çakır, tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Griezmann farkı 2'ye çıkaran golü attı. Pozisyonun tekrarında pozisyonun tartışmasız penaltı olduğu görüldü.
İLK YARIDA 5 SARI KART
Atletico'nun 18 dakikada 2 gol bulmasıyla maç bir anda elektriklendi. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk 45 dakikasında Çakır 5 kez sarı kartına başvurmak zorunda kaldı. Atletico Madrid'den Savic, Godin ve Gabi sarı kart görürken, Real Madrid'den Danilo ve Sergio Ramos kart gören isimler oldu.
RONALDO'NUN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ!
Real Madrid'in 69. dakikada Ronaldo ile attığı golde Cüneyt Çakır'ın yardımcıları ofsayt tespit etti. Bu pozisyon sonrasında, Ronaldo'nun çeyrek finaldeki Bayern Münih maçında ofsayttan attığı gol akıllara geldi. Sosyal medyada Cüneyt Çakır'a tebrik mesajları gelirken, "Demek ki Ronaldo'ya ofsayt çalınıyormuş" ifadeleri dikkat çekti.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:34
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Yorum
takvim 1 haziran hiç gelmesin getireceklerinide.
- Sivasspor 50 yaşında
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mustafa Nice 50 Yıllara Tabiki Süper Ligde SİVAS SPORUM
- TFF yanıyor!
Toplam 2
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mustafa alemin kıralı YİĞİDO son hafta Malatya Sporu yener ve şampiyon olur demedi demeyin
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