Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Juventus
Juventus, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup eden Juventus adını finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Juventus ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı Juventus 2-0 kazanmıştı. Juventus Arena'da oynanan 2. maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti.
Mücadeleye etkili başlayan taraf Monaco oldu. Arka arkaya Juventus kalesini yoklayan Monaco bu dakikalarda sonuç alamadı. Maçın 10. dakikasında Juventus'da Khedira sakatlanınca onun yerine Marchisio oyuna dahil oldu. Karşılıklı ataklarla geçen dakikalarda iki takım da öne geçmek için baskı kurmaya çalıştı. 22. dakikada Juventus gole çok yaklaştı. Higuain'nın vuruşunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Bu pozisyondan sonra Juventus bu kez Mandzukic ile gole yaklaştı. 25. dakikada Mandzukic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleciden sekip ağlara yönelen topu savunma uzaklaştırdı. Ardından Monaco baskısını arttırsa da bu baskının sonucunu alamadı. Hemen karşılık veren Juventus Mandzukic ile öne geçti. 33. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mandzukic'in kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Mandzukic ağları sarstı. (1-0) Öne geçen Juventus rahat oyunuyla mücadeleyi sürdürürken 45. dakikada Dani Alves'in golü ile skoru 2-0'a getirdi ve karşılaşmada ilk yarı bu skorla tamamlandı.
2. yarıya iyi başlayan taraf Juventus oldu. Bu devrede oyun daha çok Monaca yarı alanında geçti. Monaco'nun etkisi bu devrede daha da az kaldı. Juventus baskısını sürdürdü, arka arkaya ataklarla Monaco kalesini yoklamaya devam etti. Fakat Juventus golü bulamazken, Monaco karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti. 69. dakikada Joao Moutinho'nun asistinde Kylian Mbappe topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi. Golün ardından iki takım da arka arkaya ataklarla bir sonraki golü aradı. Çekişmeli geçen maçta başka gol olmayınca mücadele Juventus'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Juventus Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:23
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
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HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
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GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Juventus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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