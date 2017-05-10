 Mehmet Özbek istifa etti – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    istifa etti

    <a href="/index/mehmet-ozbek?id=a82540c7-c470-4b5a-a4c3-53aea87417a3" class="" rel="tag">Mehmet Özbek</a> istifa etti

    Sarı kırmızılı camiada çok eleştirilen Florya'daki görevinden ayrıldı

    Futbol direktörü Cenk Ergün'ün direk olarak bağlı çalıştığı 'in artık bu görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. FutbolArena'nın haberine göre artık Florya'da olmayacak. Sezon içinde Cenk Ergün'ün futbolla ilgili her türlü kararı alırken danıştığı, Florya'daki sorunlarla ilgilenen, transfer görüşmelerini yürüten Mehmet Özbek artık bu görevlerini bıraktı.

    Florya'da profesyonel bir yapıya geçen Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün yalnızca başkan Dursun Özbek'e bağlı çalışacak.

    Florya'daki tüm konular ve transferlerle yalnızca Cenk Ergün ile Başkan Dursun Özbek ilgilenecek.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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