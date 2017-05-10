Mehmet Özbek istifa etti
Sarı kırmızılı camiada çok eleştirilen Mehmet Özbek Florya'daki görevinden ayrıldı
Futbol direktörü Cenk Ergün'ün direk olarak bağlı çalıştığı Mehmet Özbek'in artık bu görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. FutbolArena'nın haberine göre Mehmet Özbek artık Florya'da olmayacak. Sezon içinde Cenk Ergün'ün futbolla ilgili her türlü kararı alırken danıştığı, Florya'daki sorunlarla ilgilenen, transfer görüşmelerini yürüten Mehmet Özbek artık bu görevlerini bıraktı.
Florya'da profesyonel bir yapıya geçen Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün yalnızca başkan Dursun Özbek'e bağlı çalışacak.
Florya'daki tüm konular ve transferlerle yalnızca Cenk Ergün ile Başkan Dursun Özbek ilgilenecek.
Florya'da profesyonel bir yapıya geçen Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün yalnızca başkan Dursun Özbek'e bağlı çalışacak.
Florya'daki tüm konular ve transferlerle yalnızca Cenk Ergün ile Başkan Dursun Özbek ilgilenecek.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bruma için geldiler
Toplam 28
Yorum
MERT tecrübesizlikle duygusallığa ego yu ekle en iyi adamı kenara at. akbabalar bekliyor acemi TD ve yönetim sayesinde .2.ribery vakası geliyor
- Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
Toplam 1
Yorum
sivas şampiyon sivas en büyük sivas hadi saldır sivas
- Galatasaray salonda çalıştı
Toplam 6
Yorum
Aslan BUNLAR KUM ANTRAMAN YAPMLI
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