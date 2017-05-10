 Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü

    Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü

    Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki yarı final rövanş maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, kariyerindeki 36. Şampiyonlar Ligi maçında verdiği penaltıyla ön plana çıktı.

    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Vicente Calderon'daki kritik maçta görev aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında ağırlayan Atletico maça fırtına gibi başladı. Saul Niguez'in 12. dakikadaki golüyle öne geçen Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı.

    PENALTIYA HÜKMETTİ
    Rafael Varane'nin müdahalesiyle Fernandao Torres yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. Çakır, tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Griezmann farkı 2'ye çıkaran golü attı. Pozisyonun tekrarında pozisyonun tartışmasız penaltı olduğu görüldü.

    İLK YARIDA 5 SARI KART
    Kritik maçta Atletico'nun 18 dakikada 2 gol bulmasıyla maç bir anda elektriklendi. Kıran kırana geçen maçın ilk 45 dakikasında iki takımdan tam 5 futbolcu sarı kart gördü. Atletico Madrid'den Savic, Godin ve Gabi sarı kart görürken, Real Madrid'den Danilo ve Sergio Ramos kart gören isimler oldu.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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