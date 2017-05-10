Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Vicente Calderon'daki kritik maçta görev aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında ağırlayan Atletico maça fırtına gibi başladı. Saul Niguez'in 12. dakikadaki golüyle öne geçen Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı.

PENALTIYA HÜKMETTİ

Rafael Varane'nin müdahalesiyle Fernandao Torres yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. Çakır, tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Griezmann farkı 2'ye çıkaran golü attı. Pozisyonun tekrarında pozisyonun tartışmasız penaltı olduğu görüldü.

İLK YARIDA 5 SARI KART

Kritik maçta Atletico'nun 18 dakikada 2 gol bulmasıyla maç bir anda elektriklendi. Kıran kırana geçen maçın ilk 45 dakikasında iki takımdan tam 5 futbolcu sarı kart gördü. Atletico Madrid'den Savic, Godin ve Gabi sarı kart görürken, Real Madrid'den Danilo ve Sergio Ramos kart gören isimler oldu.