Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü
Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki yarı final rövanş maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, kariyerindeki 36. Şampiyonlar Ligi maçında verdiği penaltıyla ön plana çıktı.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Vicente Calderon'daki kritik maçta görev aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında ağırlayan Atletico maça fırtına gibi başladı. Saul Niguez'in 12. dakikadaki golüyle öne geçen Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı.
PENALTIYA HÜKMETTİ
Rafael Varane'nin müdahalesiyle Fernandao Torres yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a çevrildi. Çakır, tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Griezmann farkı 2'ye çıkaran golü attı. Pozisyonun tekrarında pozisyonun tartışmasız penaltı olduğu görüldü.
İLK YARIDA 5 SARI KART
Kritik maçta Atletico'nun 18 dakikada 2 gol bulmasıyla maç bir anda elektriklendi. Kıran kırana geçen maçın ilk 45 dakikasında iki takımdan tam 5 futbolcu sarı kart gördü. Atletico Madrid'den Savic, Godin ve Gabi sarı kart görürken, Real Madrid'den Danilo ve Sergio Ramos kart gören isimler oldu.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
- Bruma için geldiler
Toplam 28
Yorum
MERT tecrübesizlikle duygusallığa ego yu ekle en iyi adamı kenara at. akbabalar bekliyor acemi TD ve yönetim sayesinde .2.ribery vakası geliyor
- Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
Toplam 1
Yorum
sivas şampiyon sivas en büyük sivas hadi saldır sivas
- Galatasaray salonda çalıştı
Toplam 6
Yorum
Aslan BUNLAR KUM ANTRAMAN YAPMLI
Madrid derbisinde Cüneyt Çakır'a büyük görev düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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