Juventus ve Monaco'ya soruşturma
UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Juventus'a tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması, konuk takım Monaco'ya ise taraftarlarının meşale yakması gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 20 Temmuz'da karara bağlayacak.
Juventus, 2-0 ve 2-1 kazandığı maçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmıştı.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:56
- Bruma için geldiler
Toplam 28
Yorum
MERT tecrübesizlikle duygusallığa ego yu ekle en iyi adamı kenara at. akbabalar bekliyor acemi TD ve yönetim sayesinde .2.ribery vakası geliyor
- Sivasspor'da şampiyonluk hesabı
Toplam 1
Yorum
sivas şampiyon sivas en büyük sivas hadi saldır sivas
- Galatasaray salonda çalıştı
Toplam 6
Yorum
Aslan BUNLAR KUM ANTRAMAN YAPMLI
Juventus ve Monaco'ya soruşturma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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