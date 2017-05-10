 Juventus ve Monaco'ya soruşturma – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Juventus ve Monaco'ya soruşturma

    Juventus ve Monaco'ya soruşturma

    UEFA, İtalyan ekibi Juventus'un Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattı.

    UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Juventus'a tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması, konuk takım Monaco'ya ise taraftarlarının meşale yakması gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

    UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 20 Temmuz'da karara bağlayacak.

    Juventus, 2-0 ve 2-1 kazandığı maçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırmıştı.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:56
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