İspanya'dan Cüneyt Çakır'a övgü
İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un ardından ikinci finalisti belirleyecek Atletico Madrid-Real Madrid maçını yönetecek FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'dan övgüyle bahsetti.
Öte yandan Çakır'ın kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in 6 maçını yönettiği ve İspanyol takımının bu maçlarda hiç yenilgi almadığı (4 galibiyet, 2 beraberlik) hatırlatıldı. Ayrıca Türk hakem şimdiye kadar Atletico Madrid'in tek maçını yönetirken, geçtiğimiz sezon oynanan bu karşılaşmada Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 yenilmişti.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:49
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
kartal engel olamayacaksınız şampiyonluğumuza.taliskayı ,abubakarı da atsanız,uydurma cezalarla takımın yarısını da atsanız dike dike şamp.olacağız
- Talisca PFDK’lık!
Toplam 28
Yorum
advers Volkana yaptıklarını çok görmeyeceksiniz gün gelir yamulturlar kendisini yapmamasını öğrenir . Biri Volkanı evinden alır olur biter !
- Yakın Doğu avantajı kaptı
Toplam 6
Yorum
Fenerbahce Fenerbahce yonetiminin yerinde olsam firat okul denen amator koc bozuntusunu gonderirim bu kocla fenerbahcenin kupalar kazanmasi cok zor
İspanya'dan Cüneyt Çakır'a övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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