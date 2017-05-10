Çakır çaldı, Real Madrid turladı!
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mücadelesinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Real Madrid, Atletico Madrid'e 2-1 yenilse de final biletini aldı.
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği nefes kesen karşılaşmada Atletico Madrid, 12'de Saul Niguez ve 16'da Griezmann'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Erken gelen bu iki gol "Acaba Atletico mucizeyi gerçekleştirecek mi?" sorusunu akıllara getirdi ama Real, 42'de Isco'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ve Atletico'nun hayallerini yıktı. Real Madrid, finalde Monaco'yu eleyen Juventus'un rakibi oldu. Final mücadelesi 3 Haziran 2017 tarihinde Cardiff'te oynanacak.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:23
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Toplam 8
Yorum
gerçek Takımda kim bugünü bayram yapmışsa bu şunu gösteriyor.Biz yapamadık önceki insanlar bunu yaptı biz heralde bi daha o kupayı alamayız
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Toplam 4
Yorum
gomez senin oğlun haraketsiz biri çok golü penaltıdan attı bjg de 3. golcü olabilir o kadar övme
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Toplam 24
Yorum
Tekin Bora Yönetim yine saçmalamaya başladı Van Persie gibi Adam birşey yapamadı ne umutlar ile almıştık bu ne yapar ki yan gelir yatar krasiç gibi
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