FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği nefes kesen karşılaşmada Atletico Madrid, 12'de Saul Niguez ve 16'da Griezmann'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Erken gelen bu iki gol "Acaba Atletico mucizeyi gerçekleştirecek mi?" sorusunu akıllara getirdi ama Real, 42'de Isco'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ve Atletico'nun hayallerini yıktı. Real Madrid, finalde Monaco'yu eleyen Juventus'un rakibi oldu. Final mücadelesi 3 Haziran 2017 tarihinde Cardiff'te oynanacak.