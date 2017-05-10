 Çakır çaldı, Real Madrid turladı! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Çakır çaldı, turladı!

    Çakır çaldı, <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> turladı!

    'nde yarı final mücadelesinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında , 'e 2-1 yenilse de final biletini aldı.

    FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği nefes kesen karşılaşmada , 12'de Saul Niguez ve 16'da Griezmann'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 öne geçti. Erken gelen bu iki gol "Acaba Atletico mucizeyi gerçekleştirecek mi?" sorusunu akıllara getirdi ama Real, 42'de Isco'nun golüyle durumu 2-1'e getirdi ve Atletico'nun hayallerini yıktı. , finalde Monaco'yu eleyen Juventus'un rakibi oldu. Final mücadelesi 3 Haziran 2017 tarihinde Cardiff'te oynanacak.

    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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