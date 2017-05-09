Heyecan dorukta
Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor.
Juventus, yarı final rövanş maçında bugün Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. İtalyan ekibinin ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacağı rövanş mücadelesi, 21.45'te Juventus Stadı'nda oynanacak. Yarı finalin diğer rövanş maçı ise yarın akşam iki İspanyol takımı A.Madrid ile Real Madrid arasında. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Real'in, Calderon'da saat 21.45'te konuk olacağı karşılaşmayı FIFA kokartlı Cüneyt Çakır yönetecek.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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