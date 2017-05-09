 Heyecan dorukta – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Heyecan dorukta

    Heyecan dorukta

    'nde finalistler belli oluyor.

    Juventus, yarı final rövanş maçında bugün Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. İtalyan ekibinin ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacağı rövanş mücadelesi, 21.45'te Juventus Stadı'nda oynanacak. Yarı finalin diğer rövanş maçı ise yarın akşam iki İspanyol takımı A.Madrid ile Real Madrid arasında. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Real'in, Calderon'da saat 21.45'te konuk olacağı karşılaşmayı FIFA kokartlı Cüneyt Çakır yönetecek.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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