Heyecan dorukta

Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor.

Juventus, yarı final rövanş maçında bugün Fransız temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. İtalyan ekibinin ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla çıkacağı rövanş mücadelesi, 21.45'te Juventus Stadı'nda oynanacak. Yarı finalin diğer rövanş maçı ise yarın akşam iki İspanyol takımı A.Madrid ile Real Madrid arasında. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Real'in, Calderon'da saat 21.45'te konuk olacağı karşılaşmayı FIFA kokartlı Cüneyt Çakır yönetecek.