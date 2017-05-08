UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Real Madrid arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında Türk hakem Cüneyt Çakır, görev alacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Vicente Calderon Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
- Melo ile geliyor
Toplam 8
Yorum
XYZ ONLARDAN Bİ TANESİ SİZİN KALENİZDE..
- "Beşiktaş F.Bahçe'yi ezdi"
Toplam 158
Yorum
ağlama şenol 3 maç 2 beraberlik 1 mağlubiyetin var sezonda utanmadan çıkıp ezdik diyorsun Fenerin ölüsü size yetti
- "Faulün babası"
Toplam 82
Yorum
kili bal gibi gol faul felanda yok okadar temas olur olacakda herseye Takim gözlüklerinizle bakmayin sakizgibide isdediniz yerede cekmeyin Ben gaziantepsporluyum beni ne fener nede besiktas ilgilendirir ama camira kimse yatmasin :D :D
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