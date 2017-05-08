 Çakır’a ‘Dev’ görev – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Çakır’a ‘Dev’ görev

    Çakır’a ‘Dev’ görev
    FIFA kokartlı hakemimiz , çarşamba akşamı 'nde oynanacak - rövanş maçını yönetecek. Eşleşmenin ilk karşılaşmasını, Real Madrid 3-0 kazanmıştı.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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