Higuain finalin kapısını araladı
Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 90 milyon euroluk transferi Gonzalo Higuain'in golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.
Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Monaco'yu 90 milyon euroluk transferi Gonzalo Higuain'in golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.
Stade Louis II Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalyan temsilcisi Juventus'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 59. dakikalarda Gonzalo Higuain kaydetti.
Juventus, bu galibiyetle 9 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
Stade Louis II Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalyan temsilcisi Juventus'a galibiyeti getiren golleri 29 ve 59. dakikalarda Gonzalo Higuain kaydetti.
Juventus, bu galibiyetle 9 Mayıs'ta İtalya'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Higuain finalin kapısını araladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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